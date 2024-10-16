Мирослава Бердник: Власть нашла новый способ отбирать у украинцев их «Богом данную землю»

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий на период военного положения принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.
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