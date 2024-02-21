Врач предупредил об опасности для здоровья шлема Apple Vision Pro

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro позволяет не только окунуться в виртуальный мир, но и может нанести вред здоровья, предупредил в разговоре с «Известиями» 21 февраля врач-остеопат, рефлексотерапевт и реабилитолог Владислав Воробьевский.