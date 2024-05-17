GTA V продолжает делать деньги — продажи игры достигли 200 млн копий В преддвери...

GTA V продолжает делать деньги — продажи игры достигли 200 млн копийВ преддверии выхода Grand Theft Auto VI предыдущая часть прославленной криминальной серии Rockstar Games продолжает ставить для Take-Two Interactive рекорды продаж.
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