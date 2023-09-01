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Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Хайденхайм», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу

Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Хайденхайм», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу

В субботу «Байер» сыграет дома с «Дармштадтом», «Бавария» встретится на выезде с гладбахской «Боруссией».

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