Инсайдер раскрыл информацию о новых смарт-часах Google Pixel Watch

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный по своему Twitter-аккаунту OnLeaks, был неутомим: ранее на этой неделе он слил высококачественные рендеры Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+, сегодня он выложил рендеры Galaxy A14, а теперь в большой утечке он привел множество высококачественных изображений Google Pixel Watch.