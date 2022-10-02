Инсайдер раскрыл информацию о новых смарт-часах Google Pixel Watch

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный по своему Twitter-аккаунту OnLeaks, был неутомим: ранее на этой неделе он слил высококачественные рендеры Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+, сегодня он выложил рендеры Galaxy A14, а теперь в большой утечке он привел множество высококачественных изображений Google Pixel Watch.
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