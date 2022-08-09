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«Барса» планирует торжественно открыть магазин в Мадриде перед класико

«Барселона» планирует открыть клубный магазин в Мадриде. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро. Магазин каталонский клуб планирует торжественно открыть его незадолго до класико.

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