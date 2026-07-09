FPV-дроны ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские специалисты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, расположенный в доме одного из населённых пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии