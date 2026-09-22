Депутат ГД Делягин: новые санкции США нацелены на Китай

Подписав законопроект об «адских» санкциях, президент США Дональд Трамп усиливает давление не столько на Россию, сколько на Китай.
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