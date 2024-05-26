Июньдә кайсыбер кешеләр икеләтә арттырылган пенсия алачак https://tatar-inform.tatar/news/iyunda-kaisyber-keselar-ikelata-arttyrylgan-pensiya-alacak-5888179.
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Июньдә кайсыбер кешеләр икеләтә арттырылган пенсия алачак https://tatar-inform.tatar/news/iyunda-kaisyber-keselar-ikelata-arttyrylgan-pensiya-alacak-5888179.