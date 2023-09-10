"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

Игорь Василевский

"В этой связи хочу напомнить, как в своё время министр финансов Антон Силуанов высказался против введения в России прогрессивной шкалы налогообложения, выразив опасение, что это приведет к выводу денег из страны. «Богатые — люди неглупые, и они обязательно придумают пути, как это решение обойти», — резюмировал тогда Антон Силуанов". Какая засада!! Умиляет, что целый министр не знает, какие пробки нужно поставить на пути финансовых потоков для предотвращения утечек капитала!! А сколько грозных законов напринимато!!! Для ИП всяких и прочей мелкоты. Что, количество "дырявых" банков велико? Нет. И ограничения по переводам есть, и по документам, и по условиям этих платежей за моря. Воли нет. Политической. Ответственных за исполнение лиц. Как и для тех, кто это себе позволяет. В Госдуме 450 депутатов, 226 из них миллионеры. 2 миллиардера. Они что, против себя законы будут принимать? У пиндоса налоговое преступление - самое страшное. У них еще не успел человек начать остывать, а уже рядом налоговый инспектор, имущество описывает. Такчто... пока Путин кулаком по столу не треснет, так и будут депутаты своими вопросами заниматься