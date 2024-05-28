Со вкусом онкологии: в каких сладостях содержатся канцерогены

Заменители молочного жира, которые добавляют при изготовлении вафель, мороженого, печенья и творожных сырков могут повышать риск образования рака, выяснили специалисты Всероссийского государственного научно-исследовательского центра Россельхознадзора.
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