В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину посреди проезжей части

В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину посреди проезжей частиНакануне вечером 40-летний житель Туапсинского района, управляя автомобилем «Пежо Боксер» в районе 13-го километра автодороги «.
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