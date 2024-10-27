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В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину посреди проезжей части

В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину посреди проезжей части

В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину посреди проезжей частиНакануне вечером 40-летний житель Туапсинского района, управляя автомобилем «Пежо Боксер» в районе 13-го километра автодороги «.

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