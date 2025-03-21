«Ъ» предупредил о сокращении выпуска настоек из-за нехватки ягод в России

Крупные российские производители алкогольных настоек вынуждены будут скорректировать ассортимент из-за подорожания ягод на 30–40% и их дефицита, а потребители, предпочитающие этот вид напитков, с высокой долей вероятности начнут употреблять самодельные настойки, изготовленные дома.
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