«Ъ» предупредил о сокращении выпуска настоек из-за нехватки ягод в России

Крупные российские производители алкогольных настоек вынуждены будут скорректировать ассортимент из-за подорожания ягод на 30–40% и их дефицита, а потребители, предпочитающие этот вид напитков, с высокой долей вероятности начнут употреблять самодельные настойки, изготовленные дома.