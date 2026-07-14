Дачи, дворцы и старинные усадьбы: как в Крыму сохраняют культурное наследие и возрождают памятники истории

Дачи, дворцы, особняки и старинные усадьбы… Как в Крыму сохраняют культурное наследие и какие исторические объекты обретают новую жизнь? ЦЕНА СОХРАНЕНИЯ В Крыму продолжают увеличивать финансирование сферы культуры.
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