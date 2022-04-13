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Вот почему я не выбрасывала даже маленькие остатки ткани. Получилось сшить очень красивую вещь в дом

Вот почему я не выбрасывала даже маленькие остатки ткани. Получилось сшить очень красивую вещь в дом

Сшейте очень красивый, яркий, необычный коврик своими руками из небольших остатков ткани. Посмотрите, какой он привлекательный и уникальный — такого ни у кого больше не будет! Размер и форма коврика может быть другой, в зависимости от вашего вкуса.

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