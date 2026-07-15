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Царьград

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"Я наступил на больную мозоль": кто пытается остановить поиски семьи Усольцевых? Началась травля

"Я наступил на больную мозоль": кто пытается остановить поиски семьи Усольцевых? Началась травля

История исчезновения семьи Усольцевых обрастает всё более пугающими деталями. Валентин Дегтерев, который уже почти год пытается докопаться до истины, столкнулся с серьезным давлением: против него развернута настоящая травля.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Задолбали Дятловым, теперь Усольцевыми.
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1 м.