Постпред в Женеве допустил конфликт между ядерными державами из-за НАТО

Политика как она есть

НАТО проводит политику по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания. В результате это может привести к конфликту между ядерными державами, заявил «Известиям» постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.