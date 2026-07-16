Постпред в Женеве допустил конфликт между ядерными державами из-за НАТО

НАТО проводит политику по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания. В результате это может привести к конфликту между ядерными державами, заявил «Известиям» постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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