Политика как он...
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Политика как она есть

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Постпред в Женеве допустил конфликт между ядерными державами из-за НАТО

Постпред в Женеве допустил конфликт между ядерными державами из-за НАТО

НАТО проводит политику по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания. В результате это может привести к конфликту между ядерными державами, заявил «Известиям» постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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