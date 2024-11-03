Биньямин Нетаниягу назвал условие безопасности для жителей Севера

Премьер-министр Нетаниягу на границе с Ливаном: «С соглашением или без него, ключ к безопасному возвращению наших жителей севера в их дома – это оттеснение "Хизбаллы" за реку Литани, пресечение любых ее попыток перевооружиться и решительное реагирование на каждое действие против нас» .