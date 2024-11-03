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Московский комсомолец в Израиле

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Биньямин Нетаниягу назвал условие безопасности для жителей Севера

Биньямин Нетаниягу назвал условие безопасности для жителей Севера

Премьер-министр Нетаниягу на границе с Ливаном: «С соглашением или без него, ключ к безопасному возвращению наших жителей севера в их дома – это оттеснение "Хизбаллы" за реку Литани, пресечение любых ее попыток перевооружиться и решительное реагирование на каждое действие против нас» .

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