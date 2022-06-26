Bobruin.by . Мой Бобруйск

20 подписчиков

Участники спортивно-оздоровительного лагеря Могилёвской СДЮШОР БФСО ´Динамо´ посетили памятные места Могилевской области.

Участники спортивно-оздоровительного лагеря Могилёвской СДЮШОР БФСО ´Динамо´ посетили памятные места Могилевской области.

Из памяти человечества никогда не изгладятся чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков.22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх