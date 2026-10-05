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Актуальные комментарии

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Ставка на США

Ставка на США

Американские активы сохраняют привлекательность для глобального капитала, несмотря на высокие оценки и растущую долговую нагрузку США.

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