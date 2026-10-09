В Барнауле закроют проезд на улице Крупской 9 октября

Ограничения введут из-за строительства водопровода В Барнауле вечером 9 октября ограничат движение на улице Крупской из-за строительства газопровода низкого давления, сообщает пресс-служба мэрии города.
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