Полномасштабное производство Chevrolet Onix началось в Костанае. Часть деталей делают прямо в Казахстане

На заводе Allur в Костанае стартовало полномасштабное производство бюджетного седана Chevrolet Onix. Это результат сотрудничества General Motors с узбекским автопроизводителем Узавтосаноат и местными партнерами в Казахстане.
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