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Сотрудник автосалона в Новосибирске выстрелил в клиента: дело на контроле в СКР

Сотрудник автосалона в Новосибирске выстрелил в клиента: дело на контроле в СКР

Глава СКР потребовал доклад по факту выстрела продавца автосалона на Станционной в ногу недовольному клиенту.

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