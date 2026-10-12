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Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях

Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях

Графики подачи воды могут быть введены во время длительных отключений электроэнергии. Об этом 12 октября сообщил директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь .

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