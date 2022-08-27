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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Бальде в «Спартаке»: «У нас хороший чемпионат для футболистов, которых уже где‑то закапывают. Здесь они могут раскрыться, если с головой все нормально»

Александр Мостовой считает, что Кейта Бальде сможет раскрыться в «Спартаке».  Сенегальский нападающий подписал контракт с московским клубом сроком на 3 года.

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