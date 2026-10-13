Финский остров, на котором принимали Брежнева в 1961 году, продают за €4,8 млн

Финский остров, на котором в 1961 году принимали бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, продают за €4,8 млн (более 451 млн рублей).
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