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  • Фил
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  • Владимир Моргунов
    А домовенка Кузю куда ??? Опять под печку ???Цирк в Белом доме

Шольц заявил, что шестую систему ПВО IRIS-T поставят Украине до конца 2024 года

Шольц заявил, что шестую систему ПВО IRIS-T поставят Украине до конца 2024 года

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T Киеву передадут до конца 2024 года.

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