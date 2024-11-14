Шольц заявил, что шестую систему ПВО IRIS-T поставят Украине до конца 2024 года

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T Киеву передадут до конца 2024 года.
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