Сказал ли Виталий Третьяков чего-либо нового по данной проблематике? Нет. Об этом известно давным-давно.
«Мигранты в законе» Ждём очередной «великой революции» в России?
Комментарии
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E
Elka
Ищите кому выгодно. Дуре выгодно
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2 час.
Николай Тимофеев
Тимофеев Николай Давно ведь пишут умные люди об государственной угрозе нахождение миллионов мигрантов. Ведь если что то это ударная сила в будущих смутах в России , а пока это материал для террористических актов. Террористы в диверсии в ,,Крокусе'' ведь были завербованы за относительно небольшие деньги из среды мигрантов. Главный вопрос а кому это выгодно, это выгодно Западу они хотели бы организовать второй внутренний фронт в России.
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1 час.
Генрих
А ведь мигранты одномоментно с получением российского гражданства приобретают право на покупку, ношение и хранение оружия...ну, с некоторым минимальным ограничением в виде курсов по обучению и видом оружия. И вся эта злобная масса может выйти на улицу...
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8 мин.
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