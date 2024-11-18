«Мигранты в законе» Ждём очередной «великой революции» в России?

Николай Тимофеев

Тимофеев Николай Давно ведь пишут умные люди об государственной угрозе нахождение миллионов мигрантов. Ведь если что то это ударная сила в будущих смутах в России , а пока это материал для террористических актов. Террористы в диверсии в ,,Крокусе'' ведь были завербованы за относительно небольшие деньги из среды мигрантов. Главный вопрос а кому это выгодно, это выгодно Западу они хотели бы организовать второй внутренний фронт в России.