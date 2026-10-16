Зеленский в Брюсселе: ВСУ защищают от России не только ЕС, но и Молдову В ходе выступления на саммите Европейского совета (высший коллегиальный орган власти ЕС) в Брюсселе просроченный украинский президент вновь постарался сделать всё, чтобы доказать свою исключительность для Европы в части сдерживания России.