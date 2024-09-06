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Иран и Катар подписали меморандум по развитию порта Бандар-э-Дайер

Иран и Катар подписали меморандум по развитию порта Бандар-э-Дайер

Организация портов и судоходства Ирана и надзорный орган Катара «Мвани Катар» подписали меморандум о взаимопонимании по развитию иранского морского порта Бандар-э-Дайера, 6 сентября об этом сообщает IRNA.

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