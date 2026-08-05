Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 398 подписчиков

Ростислав Ищенко: Даже если и планируется уничтожение Украины, об этом нам сообщат только по факту достижения цели

Ростислав Ищенко: Даже если и планируется уничтожение Украины, об этом нам сообщат только по факту достижения цели

Ростислав Ищенко: Даже если и планируется уничтожение Украины, об этом нам сообщат только по факту достижения цели В Польше начали бить бандеровцев, хотя сами поляки во главе с Дзержинским Украину и создавали Михаил Зубов Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Ростислав Ищенко Граждане Польши всё активнее демонстрируют враждебность по отношению к украинцам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
&quot;Но как она будет выглядеть — эта победа — никому пока не рассказали.&quot; В этом весь кошмар. В моём подъезде 3 призывника. Один погиб уже. Второй сбежал в Грузию. Третьего родители заранее ...увезли в Болгарию.
Ответить
1 м.
ВераВерная
Что вообще будет дальше - никто не знает. И Ищенко- тоже. Дождаться бы Победы.
Ответить
1 м.