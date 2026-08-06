Сэкономили миллион, скинули 150 тысяч: названа цена Geely EX5 EM-R в России

На фоне топливного кризиса подзаряжаемый гибрид Geely EX5 EM-i стал хитом продаж в России: за июль дилеры реализовали 2429 таких машин – столько авто раньше расходилось за квартал! Почувствовав резко возросший интерес российских покупателей к ….
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