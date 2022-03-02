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Царьград

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Белорусские пограничники взяли границу с Украиной под усиленный контроль

Белорусские пограничники взяли границу с Украиной под усиленный контроль

Госпогранкомитет Белорусси сообщил о том, что вдоль границы с Украиной для охраны её безопасности осуществляется в усиленном режиме, для чего были привлечены дополнительные отряды, а также армейские подразделения.

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