Пасхальная седмица 2024: светлые дни радости и любви

Пасхальная седмица 2024: точные даты начала и конца светлой недели – что делать каждый день до Антипасхи Пасхальная седмица — это первые семь дней после Пасхи, которые являются одними из самых важных и радостных в году для православных христиан.
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