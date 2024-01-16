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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 091 подписчик

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Свежие комментарии

По поводу признания своих потерь

По поводу признания своих потерь

Мне с дивана кажется несколько не уместно скрывать потери, притом если это героические потери, во время войны.

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Комментарии
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Александр Стародубцев
И что в сводках указывались наши потери??? хоть одну сводку с цифрами потерь?
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11 час.
Александр Стародубцев
головотяпство было на любой войне, только сводки потерь не публиковались.
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11 час.
Валерий Константинов
Полностью поддерживаю. Похоже, что так.
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1 час.

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