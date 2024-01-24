В МИД РФ заявили, что США мешают Совбезу ООН принять решение по Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш применяет весь профессиональный инструментарий для привлечения внимания Совета Безопасности Организации к ситуации в Газе, но США не дают возможности принять решение, которое позволит прекратить конфликт на Ближнем Востоке.