В МИД РФ заявили, что США мешают Совбезу ООН принять решение по Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш применяет весь профессиональный инструментарий для привлечения внимания Совета Безопасности Организации к ситуации в Газе, но США не дают возможности принять решение, которое позволит прекратить конфликт на Ближнем Востоке.
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