Главе СК России будет представлен доклад по сообщению о возможном нарушении прав жителей Москвы

В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о возможном нарушении жилищных прав граждан. Отмечалось, что в Москве в ближайшее время от коммуникаций будет отключено ранее расселенное общежитие, в котором, несмотря на его аварийное состояние, фактически проживают две женщины, являющиеся родственниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии