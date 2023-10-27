Главе СК России будет представлен доклад по сообщению о возможном нарушении прав жителей Москвы

В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о возможном нарушении жилищных прав граждан. Отмечалось, что в Москве в ближайшее время от коммуникаций будет отключено ранее расселенное общежитие, в котором, несмотря на его аварийное состояние, фактически проживают две женщины, являющиеся родственниками.