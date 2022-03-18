Специалисты войск РХБ защиты ВВО постановкой аэрозольных завес при-крыли позиции ЗРК С-300 от разведки противника

Практические задачи выполнялись в рамках, проведения очередного этапа учений войск противовоздушной обороны военного округа, на полигоне «Телемба» в Рес-публике Бурятия.
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