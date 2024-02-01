8 способов добавить спорт в свою жизнь, если дико лень

“Проходите 10 000 шагов в день, катайтесь на велосипеде, выходите на пробежку” — подобные советы уже просто бесят тех, кто и хотел бы больше двигаться, но… Причины у всех могут быть разными: это и недостаток времени, и общая усталость (какая уж тут пробежка), и старая-добрая лень.