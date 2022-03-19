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«Ювентус» договорился с Рюдигером о 4-летнем контракте

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Ювентус». По информации La Gazzetta dello Sport, 29-летний игрок согласовал с «бьянконери» контракт на четыре сезона.

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