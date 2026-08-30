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Вулин призвал провести референдум о вступлении Сербии в ЕС

Вулин призвал провести референдум о вступлении Сербии в ЕС

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин призвал провести в стране референдум о ее вступлении в Европейский союз.

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