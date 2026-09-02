Состояние звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной незадолго до смерти

1 сентября умерла экстрасенс Елена Ивашина. Участнице мистического проекта было всего 43 года. Ее приятель Никита Турчин рассказал «СтарХиту», что женщина испытывала серьезные проблемы со здоровьем.
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