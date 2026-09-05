Глава фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Чернышов погиб в Крыму при атаке ВСУ

Атака ВСУ в Симферопольском районе унесла жизнь Анатолия Чернышова.Анатолий Чернышов, исполнительный директор фонда «Народный фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Харизматичные пре...
- Какие версии исче...
- Лукавая статистик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым