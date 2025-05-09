Противотанковые ружья эффектно выводили танк из строя одним выстрелом. только в фильмах. И все-таки они были очень эффективными, из-за чего в 1941 году Сталин поручил заняться разработкой новых конструкций и наладить массовый выпуск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии