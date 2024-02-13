Посол Черновол: Дипломаты РФ в Судане проявили мужество и сумели избежать потерь

Российский посол в Судане Андрей Черновол сообщил о том, что сотрудниками дипмиссии было проявлено мужество и хладнокровие при эвакуации россиян и иностранцев в крайне тяжелых условиях военного конфликта и суматохи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии