РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Посол Черновол: Дипломаты РФ в Судане проявили мужество и сумели избежать потерь

Посол Черновол: Дипломаты РФ в Судане проявили мужество и сумели избежать потерь

Российский посол в Судане Андрей Черновол сообщил о том, что сотрудниками дипмиссии было проявлено мужество и хладнокровие при эвакуации россиян и иностранцев в крайне тяжелых условиях военного конфликта и суматохи.

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