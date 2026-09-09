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Цены на iPhone 18 в России будут начинаться от 147 тысяч рублей

Цены на iPhone 18 в России будут начинаться от 147 тысяч рублей

Стоимость смартфонов линейки iPhone 18 на «Яндекс Маркете» будет начинаться от 147 тыс. рублей. Цена первого складного iPhone Duo будет от 245 тыс.

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