Столичный фармпроизводитель «Артселленс» увеличил выпуск лекарств на 30% в 2026 году

За восемь месяцев 2026 года московская биотехнологическая компания «Артселленс» отгрузила свыше миллиона упаковок лекарственных препаратов, предназначенных для терапии онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета.