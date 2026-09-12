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FiNE NEWS

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Столичный фармпроизводитель «Артселленс» увеличил выпуск лекарств на 30% в 2026 году

Столичный фармпроизводитель «Артселленс» увеличил выпуск лекарств на 30% в 2026 году

За восемь месяцев 2026 года московская биотехнологическая компания «Артселленс» отгрузила свыше миллиона упаковок лекарственных препаратов, предназначенных для терапии онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета.

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