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Толчинский об «Авангарде»: «Жаль, что чемпионская команда развалилась, но в этом году не будет хуже»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал изменения в команде в межсезонье. — Сейчас все говорят, что чемпионская команда развалилась и в следующем сезоне «Авангард» ни на что не будет претендовать.

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