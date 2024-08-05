Журова прокомментировала слова Баха о «сенсационном» турнире по триатлону на Сене

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о «сенсационном» турнире по триатлону на Сене.
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