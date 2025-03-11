Эксперты посчитали вклад ИИ в ВВП

Вклад в ВВП от использования технологий ИИ во всех отраслях российской экономики к 2030 году может составить 11,6 трлн рублей, считают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
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